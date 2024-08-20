عاجل - هيلاري كلينتون: كامالا هاريس تتمتع بالشخصية والخبرة والرؤية لقيادتنا إلى الأمام

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أحمد جودة - القاهرة - قالت هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكي سابقًا، أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي، إن كامالا هاريس تتمتع بالشخصية والخبرة والرؤية لقيادتنا إلى الأمام.

وأكدت هيلاري كلينتون، سير الولايات المتحدة باتجاه فصل جديد نكتبه في التاريخ الأمريكي.

ووجهت هيلاري كلينتون، الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، على كل جهوده التي قدمها للولايات المتحدة.

"هاريس" بمؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو: سنتحد في نوفمبر المقبل ولدينا ما يوحدنا أكثر

وأعلنت مرشحة الرئاسة كامالا هاريس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو، اتحادهم في نوفمبر المقبل، والمضي قدما، مؤكدة أن لديهم ما يوحدهم أكثر مما يقسمهم.

السيناتور بيرني ساندرز يوجه رسالة لـ كامالا هاريس تخص إسرائيل ويفتح النار على بايدن

من ناحية أخرى، أكد السيناتور بيرني ساندرز عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه يأمل أن تسير كامالا هاريس في اتجاه وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مخطئ بشأن إسرائيل ولا ينبغي دعم حكومة يمينية وعنصرية بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ماديا.