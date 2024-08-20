عاجل - من أجل دعم هاريس.. بايدن يلقي كلمة في مؤتمر الحزب الديمقراطي بـ شيكاغو

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة استراتيجية لدعم نائبة الرئيس كامالا هاريس، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة هامة في مؤتمر الحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو. يأتي هذا الخطاب في وقت حاسم بالنسبة للحزب، حيث تستعد هاريس لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. يُنظر إلى كلمة بايدن كرسالة دعم قوية لهاريس ولإظهار وحدة الصف داخل الحزب الديمقراطي، في ظل التحضيرات للمرحلة المقبلة من الحياة السياسية في الولايات المتحدة. يعكس المؤتمر مدى تماسك الحزب وتطلعه إلى مستقبل يقوده بفخر عبر قيادة جديدة.

على منصة المؤتمر الوطني الديمقراطي

في هذه اللحظات، يعتلي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصة المؤتمر الوطني الديمقراطي المقام في شيكاغو، حيث يُلقي كلمة مهمة أمام أعضاء حزبه ومناصريه. يأتي خطابه هذا بعد تقديم من زوجته، السيدة الأولى، التي ألقت كلمة مؤثرة قبله، مما أعطى اللحظة طابعًا عائليًا خاصًا. آشلي بايدن، ابنة الرئيس، قدمت والدها للحضور، مشددة على دعم الأسرة الأولى في الولايات المتحدة للرئيس في هذه المرحلة الحرجة.

تمثل هذه اللحظة دعمًا رمزيًا للرئيس بايدن في مسيرته السياسية المستمرة، حيث يتطلع إلى تمرير الشعلة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي من المتوقع أن تخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. تظهر هذه الخطوة تأييد الأسرة الأولى لانتقال القيادة داخل الحزب الديمقراطي، وهو دعم يعكس وحدة الصف بين كبار أعضاء الحزب خلال هذه اللحظة التاريخية.

لتوحيد الحزب خلف قيادته

في خطابه، يواجه بايدن حزبه الذي شهد اضطرابات داخلية في الفترة الأخيرة، حيث أجبر العديد من الأعضاء الأكثر نفوذًا في الحزب - من المشرعين إلى المانحين - على الانسحاب من السباق الانتخابي قبل أقل من شهر. يظهر بايدن في هذه اللحظة ليؤكد رؤيته للمستقبل، ويسعى لتوحيد الحزب خلف قيادته، معتمدًا على دعم شعبي يعكسه استطلاعات الرأي.

بعد مسيرة سياسية تمتد لأكثر من خمسة عقود، يعتبر هذا الخطاب فرصة حاسمة لبايدن لعرض إرثه السياسي وتوضيح رؤيته للبلاد في السنوات القادمة. وقد عبر العديد من المتحدثين في المؤتمر عن امتنانهم لبايدن على خدمته الطويلة والمخلصة للبلاد، مؤكدين دوره المحوري في هذه اللحظة الانتقالية في تاريخ الحزب والدولة.