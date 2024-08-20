هاريس: سنواصل العمل من أجل الولايات المتحدة ومصرون على تحقيق المكاسب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، الشكر للرئيس جو بايدن في أول ظهور لها على منصة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو.

وقالت هاريس: "أود أن أبدأ الاحتفالات بشكر رئيسنا المذهل جو بايدن". وأضافت: "شكراً لقيادتك التاريخية، لحياة طويلة في خدمة أمتنا، ولكل ما تواصل فعله. نحن ممتنون لك للأبد".

وأضافت "هاريس" في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي: "سنواصل العمل من أجل الولايات المتحدة ونحن مصرون على تحقيق المكاسب".

وأضافت: "نتطلع للانتخابات في نوفمبر وسنتحد كشعب واحد".

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، بمشاركة الرئيس جو بايدن وكوادر من الحزب، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

وانطلق المؤتمر متأخرًا 15 دقيقة، بكلمة من رئيسة المؤتمر مينيون مور، ورئيس اللجنة الوطنية للحزب جايمي هاريسون.

وأثنت "مور" في كلمتها على بايدن وتسليمه للشعلة إلى نائبته كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة.