العالم اليوم - طلب "وقائي" من غانتس.. ودعم "مشروط" لنتنياهو

انتم الان تتابعون خبر طلب "وقائي" من غانتس.. ودعم "مشروط" لنتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 12:24 مساءً - قال زعيم حركة معسكر الدولة في إسرائيل، بيني غانتس، إن على نتنياهو قبول المقترح الأميركي للهدنة في غزة، مضيفا: "نحن مستعدون لدعمه".

وأضاف غانتس خلال مقابلة مع "i24NEWS": "في إسرائيل لم تحدث كارثة مثل السابع من أكتوبر منذ تأسيسها لذلك قررت حكومة إسرائيل بصورة صحيحة تركيز جهودها الهجومية في غزة، والتأثير من خلال الدفاع الهجومي".

وطالب غانتس بتنفيذ عملية وقائية في الشمال، قائلا: "هناك حاجة إلى إجراء عملية وقائية في الشمال، نحن ندرك التهديد الملموس، وعلينا أن نتحرك، حزب الله يتسبب في تدمير جنوب لبنان ويمكن أن يؤدي إلى وضع أسوأ، ومن الأفضل التوصل إلى تسوية في الشمال في هذا الوقت".

وتابع: "نتنياهو أقرب بكثير إلى آرائي من آراء بن غفير وسموتريش، نحن بحاجة للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كما أنني قمت بإدارة عملية حامي الأسوار مع نتنياهو في فترة الانتخابات، نحن الأغلبية التي يمكنها التحدث مع بعضها البعض، وعدم إعطاء مساحة للهيئات المتطرفة، أعرف ما تحتاجه دولة إسرائيل، ويجب أن يرتكز على حكومة تمثل الأغلبية الواسعة".

وكان غانتس قد انسحب في يونيو الماضي من مجلس الحرب الإسرائيلي بعد أن وجه اتهامات لنتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب في غزة.