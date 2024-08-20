نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال يضرب عدة مناطق في باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر عدة مناطق من باكستان وإقليم كشمير في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ما أثار الذعر بين السكان.

وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال حتى اللحظة.

ووفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، كان عمق الزلزال 20 كيلومترا.

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام أباد، وبعض المناطق في إقليم خيبر بختونخوا شرقا وإقليم البنجاب بشمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وكان زلزال بقوة 7.6 درجة وقع عام 2005 أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص في باكستان وكشمير.