نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار غزيرة جراء الإعصار غايمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد، الإثنين، مصرع 50 شخصا على الأقل بعد عمليات بحث وإنقاذ أُطلقت في أعقاب الإعصار غايمي، الذي ضرب وسط الصين في أواخر يوليو، وفق الإعلام الرسمي.

وأوردت محطة "سي سي تي في" الرسمية أن 15 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في مدينة زيكتشينغ الواقعة في مقاطعة هونان.

وأفادت المحطة بأن "كل القرى الإدارية الواقعة في المناطق التي ضربتها الكارثة في مدينة زيكتشينغ أنجزت على نحو أولي فتح الطرق وإعادة ربط شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه".

ولفتت إلى أن السكان المتضررين أعيدوا إلى مناطقهم وإلى أن "أعمال إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الكارثة جارية".

وكان الإعصار غايمي قد ترافق مع أمطار غزيرة هطلت في أواخر يوليو.

وقبل الصين كان الإعصار قد ضرب الفلبين وتايوان.

في الصين كانت مقاطعة هونان الداخلية والكثيرة الهضاب الأكثر تضررا.

وأجلت السلطات نحو 300 ألف شخص وعلّقت خدمات النقل العام في شرق الصين الشهر الماضي.

وتشهد الصين صيفا يترافق مع ظواهر مناخية قصوى مع هطول أمطار غزيرة في شرق البلاد وجنوبها، فيما تشهد غالبية المناطق الشمالية موجات حر متتالية.

في الشهر الماضي، قضى 38 شخصا في انهيار جسر من جراء أمطار غزيرة هطلت في مقاطعة شنشي الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في الصين ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة خلال فترة طويلة من فصل الصيف لا سيما في شمال البلاد.

ويزداد هذا النوع من الظواهر الجوية القصوى تواترا وشدّة نتيجة التغير المناخي الذي يتفاقم بسبب انبعاثات غازات الدفيئة، وفق العلماء.