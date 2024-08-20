العالم اليوم - بعد لقائه بلينكن.. السيسي يحذر من تبعات توسع حرب غزة إقليميا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 03:24 مساءً - حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، الثلاثاء، من تبعات توسع نطاق حرب غزة إقليميا.

ودعا السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مدينة العلمين الساحلية، إلى إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأفاد بيان من الرئاسة المصرية أن السيسي أكد على أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشدداً على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته".

من جانبه قال بلينكن إن إسرائيل قبلت مقترحا لسد فجوة الخلافات التي تعيق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن، داعيا حركة حماس إلى القيام بالأمر نفسه.

ولم يذكر الوزير الأميركي ما إذا كان المقترح المشار إليه يعالج المخاوف التي طرحتها حماس.

وقال بلينكن إنه حتى إذا قبلت الحركة المقترح، فإن المفاوضين سيقضون الأيام المقبلة في العمل على "تفاهمات واضحة بشأن تنفيذ الاتفاق".

وأضاف أن هناك "قضايا معقدة" ما تزال تتطلب "قرارات صعبة من جانب القادة"، دون الخوض في تفاصيل.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى مصر وقطر يوم الثلاثاء لإجراء مزيد من المفاوضات بعد اجتماعات عقدها في إسرائيل يوم الاثنين.

جاءت جولة بلينكن بعد أيام من تعبير الوسطاء، ومنهم الولايات المتحدة، عن تفاؤل متجدد بأن الاتفاق أصبح وشيكا.

كما جاءت جولته وسط مخاوف من أن يتسع الصراع إلى حرب إقليمية أعمق في أعقاب مقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر ببيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في عمليتين ألقي باللوم فيهما على إسرائيل.