الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم، 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على محافظات (الخليل، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس)، وقد رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأشار البيان المشترك إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 10 آلاف و200 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.