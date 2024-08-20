العالم اليوم - الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة "نيويورك" بشرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:22 مساءً - أعلن الجيش الروسي الثلاثاء، السيطرة على مدينة نيويورك في منطقة دونيتسك، في سياق تقدمه المتواصل في شرق أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن "تحرير نوفغورود سكوي (الاسم الروسي للمدينة)، إحدى أكبر بلدات منطقة توريتسك والمركز اللوجستي ذو الأهمية الإستراتيجية".

حملت البلدة اسم نيويورك حتى العام 1951، حين أطلقت عليها السلطات السوفياتية إبان الحرب الباردة اسم نوفغورود سكوي، ثم استعادت اسمها في صيف 2021 تحت ضغط ناشطين أوكرانيين.

تقع البلدة على مسافة ستة كيلومترات إلى الجنوب من بلدة توريتسك التي تتعرض لهجوم روسي مستمر منذ عدة أسابيع ألحق بها دمارا كبيرا.

وإن كان الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية منذ أسبوعين على منطقة كورسك الروسية يحظى باهتمام كبير إذ نقل المعركة إلى داخل الأراضي الروسية، فإن الحرب لا تزال تتركز في شرق أوكرانيا حيث يواصل الجيش الروسي المتفوق بالعديد والعتاد، تقدمه البطيء.

وجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السيطرة على كامل دونباس التي تضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك أولوية في هجومه على أوكرنيا.