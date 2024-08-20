العالم اليوم - رسالة من سرايا القدس إلى حزب الله.. هذا مضمونها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:22 مساءً - توجهت "سرايا القدس" وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى حزب الله اللبناني، الثلاثاء، برسالة تدعو فيها التحرك لإزالة إسرائيل من الوجود.

وقالت "سرايا القدس" في رسالتها: "إسرائيل غارقة في وحل غزة فكيف لها أن تواجه وتقاتل الحزب في لبنان". وأضافت: "حان الوقت لأن يتحرك محور المقاومة والعمل لزوال إسرائيل من الوجود". وأكملت: "لقد أخطأ العدو في تقديراته وحساباته ونحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة". ويشارك الحزب وأطراف أخرى في المنطقة مدعومة من إيران في عمليات ضد إسرائيل يقول إنها إسنادا لأهل غزة. ويتبادل الحزب وإسرائيل القصف بشكل يومي، وسط تهديدات برد غير متوقع من الحزب عقب اغتيال القيادي فؤاد شكر. ويجمع كل هذه الأطراف التي تتبع لما يسمى بمحور المقاومة مفهوم وحدة الساحات. وإيران الداعمة لكل هذه الجماعات تهدد منذ أسابيع بالرد على إسرائيل إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

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