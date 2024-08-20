غزة تنتظر وصول تطعيمات شلل الأطفال
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أنها ما زالت بانتظار وصول التطعيمات الخاصة بحملة مكافحة مرض شلل الأطفال.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم "لكي نصل لكل طفل نحتاج إلى ظروف آمنة، وهذا يتطلب وقفا لإطلاق النار خلال فترة تنفيذ الحملة".
وكانت وزارة الصحة سجلت أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في مدينة دير البلح لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر، إذ لم يتلق أي جرعة تحصين، واشتبه الأطباء بوجود أعراض مطابقة للمرض، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في العاصمة الأردنية عمّان تم تأكيد الإصابة بسلالة فيروس شلل الأطفال المشتقة من اللقاح.
وأعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان يوم السبت الماضي أن "طواقم الوزارة في قطاع غزة ستنفذ حملة تطعيم للأطفال تحت سن 10 سنوات خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية".
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