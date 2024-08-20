"لن نلزم الصمت".. جمهوريون يتحدثون في المؤتمر الديمقراطي دعمًا لهاريس

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أحمد جودة - القاهرة - يعتزم عدد من الجمهوريين الانضمام إلى الديمقراطيين، والتحدث خلال مؤتمرهم الوطني في شيكاجو، لحض الأميركيين على التصويت لصالح المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس، في اقتراع الخامس من نوفمبر المقبل.

وبينما فضل بعض أبرز الأسماء من الجمهوريين المعارضين لمرشح حزبهم دونالد ترمب البقاء بعيدًا عن الأضواء، سيصعد آخرون على المنصة في ساحة "يونايتد سنتر" طوال الأسبوع، لشرح سبب تواجدهم هناك، وأسباب اعتقادهم بأنه ينبغي على المحافظين الآخرين الانضمام إليهم في التصويت لهاريس.

ويأتي اثنان من المتحدثين البارزين من اثنين من الولايات الحاسمة، وهما جون جيلز عمدة ميسا، بولاية أريزونا، وجيف دنكان، نائب الحاكم السابق لولاية جورجيا، وكلاهما أعلن تأييد هاريس بالفعل.

وسينضم إليهما كل من أوليفيا تروي، وهي مسؤولة سابقة في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق ترمب، وستيفاني جريشام التي شغلت منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض لمدة تقل عن عام خلال إدارته.

ستيفاني جريشام

وصرحت ستيفاني جريشام لشبكة CNN، بأنها ستتحدث عن تجربتها مع الرئيس السابق خلال خطابها في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، ليل الثلاثاء.

وقالت جريشام: "سيتناول خطابي حقيقة من يكون (ترامب) وراء الكواليس، بصفتي شخص كان مع العائلة لمدة ست سنوات".

وبدأت جريشام العمل مع ترمب خلال حملته الرئاسية الأولى في عام 2016، ثم عملت مديرة الاتصالات في الجناح الشرقي بالبيت الأبيض، ومتحدثة باسم البيت الأبيض، وكبيرة موظفي السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب.

واضطلعت جريشام بأدوار مختلفة بصفتها إحدى كبار مساعدي الرئيس السابق، وميلانيا ترامب على مدار 5 سنوات، ثم استقالت جريشام من منصب رئيسة موظفي ميلانيا بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وألفت كتابًا عن تجربتها وأصبحت من نقاد ترمب.