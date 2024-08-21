واشنطن تبحث مع كييف الأهداف البعيدة لهجومها على مقاطعة كورسك الروسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، أن واشنطن تبحث مع كييف الأهداف البعيدة التي تتوخاها من هجومها على مقاطعة كورسك الروسية.

وقال رايدر في إشارة إلى اتصالات السلطات الأمريكية مع كييف بشأن توغل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك: "ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بأهدافهم البعيدة هنا، فإننا لا نزال نبحث ذلك معهم".

وكانت قد شنت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس الجاري هجوما مباغتا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم القضاء على 350 عسكريا أوكرانيّا الليلة الماضية في مقاطعة كورسك لتصل حصيلة قتلى قوات كييف هناك إلى 4130 فردا، إضافة إلى مئات الأسرى والجرحى.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن وضع القوات الأوكرانية التي تقاتل في جمهورية دونيتسك الشعبية تدهور جراء استخدام كييف مواردها المحدودة في الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.