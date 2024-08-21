نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن: نسعى لإقناع حماس بالهدنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إنه يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستبذل كل ما في وسعها لإقناع حركة حماس بالموافقة على "مقترح سد الفجوات".

وذكر بلينكن للصحفيين في الدوحة، أنه بمجرد موافقة حماس على الاقتراح الذي قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيتعين أيضًا التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل التنفيذ.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة قالت منذ فترة طويلة إنها لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لغزة.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، محادثات في مصر قبل أن يتوجه إلى قطر، في اطار جولته الرامية إلى إقناع إسرائيل وحركة حماس بالموافقة على تسوية تنص على هدنة بقطاع غزة، في وقت اتهمت حماس الولايات المتحدة بإعطاء "ضوء أخضر" لاسرائيل لمواصلة الحرب.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بتعطيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمدمر، والذي خلفت فيه الردود الانتقامية الإسرائيلية عشرات آلاف القتلى وتسببت بكارثة صحية وإنسانية