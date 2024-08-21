العالم اليوم - اعتقال اكثر من 12 محتجا خارج القنصلية الاسرائيلية بشيكاغو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - اعتقلت الشرطة الأميركية أكثر من 12 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين، أمس الثلاثاء، خلال احتجاج أمام مقر القنصلية الإسرائيلية بمدينة شيكاغو، امتد إلى الشوارع المحيطة في الليلة الثانية من فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.

وبدأت المواجهات مع رجال الشرطة بعد دقائق من انطلاق المظاهرة إثر مهاجمة بعض المحتجين، الذين ارتدوا ملابس سوداء وغطوا وجوههم، لضباط شرطة منعوا المسيرة.

وتمكن المحتجون من تجاوز رجال الشرطة في نهاية المطاف، لكنهم حوصروا عدة مرات طوال الليل من شرطة مكافحة الشغب، التي لم تسمح للمتظاهرين بالتفرق.

ووصفت الشرطة المظاهرات بأنها "تجمع غير قانوني"، وفقا للأسوشيتد برس.

وأمر ضباط مسلحون بهراوات خشبية، في وقت سابق من الليل، المتظاهرين بالتحرك والمغادرة، وحاصروا بعض المحتجين ومنعوهم من السير.

وأشعل متظاهرون النار في علم أميركي بالتزامن مع صعود نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى المنصة داخل مركز يونايتد الذي يبعد نحو 3 كيلومترات.

وحمل متظاهرون آخرون أعلاما فلسطينية، بينما ارتدى كثيرون ملابس سود وغطوا وجوههم.

وعندما أعاد المتظاهرون تجميع صفوفهم واقتربوا من رجال شرطة مكافحة الشغب أمام ناطحة سحاب في شيكاغو بها مقر القنصلية الإسرائيلية، قال ضابط عبر مكبر صوت "نأمركم بالمغادرة فورا".

وردت سيدة في مقدمة المسيرة عبر مكبر صوت ردا عليه "لسنا خائفين منكم".

وشهدت القنصلية عدة مظاهرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.