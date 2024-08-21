هاريس: أمامنا 77 يوما لتحقيق الفوز بالانتخابات الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - أقر الحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بشكل رسمي، لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة في الخامس نوفمبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني لحزب الديمقراطي المؤتمر المنعقد في مدينة شيكاغو.

وقالت هاريس، عقب إعلان ترشحها بشكل رسمي: "إن الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين شرف عظيم، وإنهم معا سيشقون طريقا جديدا نحو المستقبل والحرية".

ووجهت كامالا هاريس، حديثها لداعميها بالقول" أمامنا 77 يوما لتحقيق الفوز بالانتخابات الأمريكية".

وأطلقت هاريس عددًا من الوعود الانتخابية ضمن كلمتها، منها العمل على تخفيض أسعار الأدوية والمساكن وبناء ملايين المنازل، كما أنها ستولي اهتمامًا بتخفيض الضرائب عن نحو 100 مليون أمريكي وتوفير الوظائف للشعب الأمريكي.

كما تعهدت المرشحة الديموقراطية، بالحد من انتشار الأسلحة وكل شيء يقمع الحريات، قائلة "نريد أن نعيش في بلد يسود فيه التعاطف وسيادة القانون".

بذلك، تخوض هاريس الانتخابات المقبلة في مواجهة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي فاز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات.

ومع انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، تلقت كامالا هاريس دفعة معنوية، بدعم من قيادات الحزب مثل الرئيس بايدن والمرشحة السابقة هيلاري كلينتون.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في 21 يوليو الماضي تنحيه عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، معلنًا دعمه لنائبته كامالا هاريس لخلافته في السباق نحو البيت الأبيض.