العالم اليوم - تفاصيل "مشاجرة الفنان محمد فؤاد وطبيب داخل مستشفى

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل "مشاجرة الفنان محمد فؤاد وطبيب داخل مستشفى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - نشبت مشادة كلامية ونزاع بالأيدي بين الفنان المصري محمد فؤاد، وعدد من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى عين شمس التخصصي في مصر؛ ما أثار تفاعلًا واسعًا ترتب عليه تحركات قانونية ونقابية حيال تلك الأزمة.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد فؤاد داخل المستشفى خلال اتهامه للطبيب بالتراخي في علاج شقيقه المصاب بأزمة قلبية، في حين اعتبر الطبيب أن الفنان المصري ومن برفقته يعطلون سير العمل داخل المستشفى، ما نتج عنه مشادة بينهم.

بدورها، أعلنت جامعة عين شمس، المسؤولة عن المستشفى، اتخاذها الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، بعد تقديم بلاغ ضد الفنان محمد فؤاد وإحالته إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق فيه حالياً.

وكشفت الجامعة، في بيان تلقى موقع دوت الخليج نسخة منه، عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن المستشفى استقبل صباح يوم الثلاثاء شقيق "فؤاد" داخل قسم الطوارئ، بيد أنه أثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، وهددوا الطبيب المعالج وهو مدرس مساعد لأمراض القلب بمستشفى التخصصي، كما تطاولوا عليه بالسب والقذف بـ"ألفاظ نابية".

ولفت البيان إلى "الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ، كما جرى تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ".

وشددت الجامعة على "إدانتها لأي اعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، واحترامها الكامل للقانون وثقتها الكاملة في قضاء مصر وقراره بشأن هذه الواقعة".

تحرك نقابي وقانوني

بدوره، أدان نقيب الأطباء المصريين الدكتور أسامة عبدالحي، الحادث "بشدة"، مؤكدًا أن التعدي على الطواقم الطبية "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وقال عبد الحي في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إن النقابة تتواصل مع الطبيب المُعتدى عليه لتقديم الدعم النقابي والقانوني الكامل له، مطالبًا بضرورة الحفاظ على المستشفيات والمراكز الطبية كبيئة عمل آمنة للفريق الطبي بما يُمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه.

وشدد على أن الفنان محمد فؤاد كان ينبغي أن يكون قدوة للجميع ويتفهم عمل الأطباء والإجراءات اللازمة التي يتخذونها في مثل هذه الحالات، وإن كانت هناك شكوى من أي أمر كان ينبغي أن تتم وفق مسارها الرسمي، خاصة أن الاعتداءات على الأطباء ظاهرة لن تكون مقبولة على الإطلاق.

وعلى هذا المنوال، أكد الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء خالد أمين، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق الطبيب المُعتدى عليه.

وأضاف لموقع دوت الخليج: "سنتقدم ببلاغ للنائب العام، ونتضامن مع الطبيب والمستشفى في الحصول علي حقهم".

ووجه أمين رسالة للفنان محمد فؤاد، قائلًا: "أنت مواطن عادي مثل أي مواطن في مصر، تستحق أفضل خدمة طبية ممكنة، ولا يحق لك بأي حال من الأحوال الاعتداء على الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى"، مضيفًا: "حتى لو كان هناك تقصير من وجهة نظرك، فهناك عشرات القنوات الرسمية والقانونية الشرعية للشكوى والإبلاغ".

واستكمل الأمين المساعد لنقابة الأطباء: "أما إن كنت تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة لأنك مشهور، فأنت تستحق محاسبة خاصة لنفس السبب".

ووفق مصدر أمني مصري، فإن الطبيب مصطفى أيمن حرر محضرًا بقسم شرطة الوايلي بالقاهرة، ضد الفنان محمد فؤاد؛ حيث اتهمه بالاعتداء عليه داخل مقر عمله بالمستشفى، وتعطيل سير العمل.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مدير أعمال الفنان محمد فؤاد، محمد العتر، قوله إن الطبيب تجاهل استفسارات شقيق المريض بشأن حالته الصحية، قبل أن يطالب أمن المستشفى بإخراجه من داخل قسم الطوارئ، قبل أن تنشب مشادة كلامية بينهما.

وباتت تفاصيل الواقعة الأكثر تفاعلًا بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت صدارة قائمة الأكثر تدوينًا على منصة "إكس"، بعد تداول صور وفيديو المشادة.