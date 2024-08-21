هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن واقعة غرب الحديدة في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أفادت وكالة رويترز، بتلقي هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن واقعة على بعد 77 ميلًا بحريًا غرب مدينة الحديدة اليمنية.

وتشن حركة الحوثي اليمنية هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر، تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يواجهون حملة عسكرية إسرائيلية شرسة في غزة.

ودأب الحوثيون على تنفيذ هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن، ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت الهجمات المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.