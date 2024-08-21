العالم اليوم - فقدان السيطرة على سفينة بعد إصابتها بـ3 قذائف قبالة الحديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:24 مساءً - أفادت وكالة "يو كي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري، الأربعاء، أن 3 مقذوفات أصابت سفينة تجارية على بعد 77 ميلا بحريا قبالة مدينة الحديدة اليمنية الخاصغة لسيطرة الحوثيين، مما أدى إلى تقييد حركتها.

ونقلت الوكالة عن ربان السفينة قوله إن "السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة"، لافتة إلى أنه فقد السيطرة على السفينة، بينما لا توجد أنباء عن وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن الربان كان أفاد في وقت سابق بأن "زورقين صغيرين اقتربا من السفينة. كان على متن الزورق الأول 3 إلى 5 أشخاص، بينما كان على متن الثاني نحو 10 أشخاص".

وأضافت أن "الزورقين أطلقا نداءات للسفينة التجارية، مما أدى إلى تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة".

لم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجمات، التي تتزامن مع حملة يشنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومنذ نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب دعما للفلسطينيين في غزة، وفق قولهم، في ظل الحرب الدائرة بالقطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، بينما تقصف الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا تابعة للجماعة منذ أشهر.

وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.