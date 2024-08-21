العالم اليوم - مبادلة تستثمر في "مجموعة يوندر" المتخصصة في مراكز البيانات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:24 مساءً - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار"مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، الأربعاء، استثمارها في "مجموعة يوندر" العالمية المتخصصة في مجال تطوير مراكز البيانات الضخمة، إلى جانب صناديق استثمار تديرها مؤسسة "أبولو".

وتعد "مجموعة يوندر"، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، مجموعة عالمية متخصصة في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات الضخمة. وتوفر "يوندر" البنية الأساسية لمراكز البيانات القابلة للتطوير لصالح شركات كبرى عاملة في مجال التقنيات، كما تمتلك المجموعة سعة متعاقد عليها ومخصصة تبلغ 878 ميغاوات، منها 58 ميجاوات تعمل حاليا.

وسيدعم استثمار "مبادلة" استراتيجية النمو الطموحة لـ "مجموعة يوندر"، والتي تم تطويرها بما يتماشى مع نمو الطلب السريع على خدمات مراكز البيانات الضخمة. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي التراكمي على مراكز البيانات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 بالمئة بحلول عام 2032، مدفوعًا بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، بحسب بيان مبادلة المنشور على موقعها الإلكتروني.

ويأتي هذا الاستثمار بمثابة إضافة جديدة لمحفظة "مبادلة" سريعة النمو في مجال البنية التحتية الرقمية والتي تضم أصولا متنوعة من بينها مراكز بيانات عالمية رائدة. وكانت "مبادلة" في عام 2023 قد استثمرت في "آلايند" لحلول مراكز البيانات وهي شركة رائدة على مستوى الأميركيتين في مجال مراكز البيانات ومقرها الولايات المتحدة، والتي تقديم حلول مراكز البيانات والمواقع المشتركة لدعم عملائها العالميين من الشركات الضخمة.

وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت "مبادلة" في عام 2022 في شركة "برينستون ديجيتال غروب"، الرائدة في مجال مراكز البيانات في القارة الآسيوية والتي تركز على توسيع خدمات مراكز البيانات عالمية المستوى لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء آسيا. كما تستثمر "مبادلة" في الشركات الكبرى من مزودي شبكات الألياف العالمية مثل "سيتي فايبر" في المملكة المتحدة و"غلوبال كونيكت" الشركة المتخصصة في مجال توفير خدمات الاتصالات عبر الألياف الضوئية وخدمات مراكز البيانات للمؤسسات في جميع أنحاء شمال أوروبا.

وقال منير بركات، مدير تنفيذي أول لاستثمارات البنية التحتية الرقمية في "مبادلة": "يمثل هذا الاستثمار قيمة مضافة لمحفظة أعمالنا المتسارعة النمو في مجال البنية التحتية الرقمية، حيث نشهد نموًا قويًا في الطلب على حلول مراكز البيانات الضخمة استجابةً للطلب المتزايد الناتج عن توسّع الشركات والمؤسسات في تبني قدرات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وستلعب "يوندر" دورا رئيسيا في توفير الحلول لبعض أسرع الشركات نموًا في العالم. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع "يوندر" وشركائنا الاستثماريين لتطوير حلول عالمية المستوى تقدم قيمة طويلة الأجل لعملائهم ومساهميهم".

ومن جهته، قال شستر ريد، رئيس الشؤون المالية في "يوندر": "يسعدنا الترحيب بشركة "مبادلة" شريكًا ماليًا رئيسيًا. وبفضل ما سيقدمون من دعم مالي إضافي، سنتمكن من ترسيخ وضعنا وتسريع نمونا ومواصلة تقديم حلول مراكز البيانات المستدامة لعملائنا في جميع أنحاء العالم، وتلبية الطلب المتزايد على سعة الخدمات."

وتماشيًا مع التزام "مبادلة" بالاستثمار المسؤول، ستلتزم "يوندر" بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2030. ويتضمن هذا الالتزام خفض مستوى الانبعاثات في جميع مراكز البيانات التابعة لها من خلال التقنيات الموفرة للطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لتشغيل بنيتها التحتية.