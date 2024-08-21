العالم اليوم - فيديو.. قتيل بغارة إسرائيلية قرب مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قتيل بغارة إسرائيلية قرب مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:24 مساءً - استهدفت إسرائيل سيارة قرب مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل شقيق قيادي في حركة فتح.

وأفاد مراسل "دوت الخليج"، بمقتل خليل المقدح شقيق القيادي في حركة فتح منير المقدح، في الغارة الإسرائيلية التي أصابت السيارة قرب مخيم عين الحلوة، الذي يعتبر أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وأكد قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان منير المقدح استهداف شقيقه خليل المقدح في صيدا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. قتيل بغارة إسرائيلية قرب مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان .. في رعاية الله وحفظة