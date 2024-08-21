العالم اليوم - غارة إسرائيلية تقتل قياديا في فتح قرب عين الحلوة جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 01:21 مساءً - قتل قيادي عسكري في حركة فتح، الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته قرب مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وأفاد مراسل "دوت الخليج"، بمقتل خليل المقدح شقيق القيادي في حركة فتح منير المقدح، في الغارة الإسرائيلية التي أصابت سيارة قرب مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان منير المقدح، استهداف شقيقه خليل في صيدا.

ويعد خليل المقدح من أبرز القيادات في الجناح العسكري لحركة فتح، ويعمل داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.