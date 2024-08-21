العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على قرية جديدة في دونيتسك

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تسيطر على قرية جديدة في دونيتسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:22 مساءً - على الرغم من الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية، وتقدمها في هذه المنطقة الحدودية، فإن القوات الروسية العاملة في دونيتسك تواصل تقدمها بشكل سريع، حيث أعلنت أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، عن السيطرة على قريتين جديدتين، ما يعني أن الهجوم الأوكراني لم يستطع وقف التقدم الروسي في محاور القتال الأخرى.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة زيلاني في دونيتسك، فيما أعلنت أمس الثلاثاء سيطرت قواتها على قرية نوفغورودسكويي، وهو الاسم الروسي لقرية "نيويورك"، في المقاطعة ذاتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "الجيش الروسي حرر بلدة جيلاني (زيلاني) في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت أن "القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا وتاراسوفكا وزورافكا وكالينوفو ودزيرجينسك وغرودوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 6 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية".

وبحسب البيان فإن "خسائر العدو بلغتا أكثر من 630 عسكريًا، ومركبة قتال مدرعة، و12 مركبة وعدد من المدافع".

وأمس الثلاثاء، قالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات مجموعة القوات المركز، بتحرير واحدة من أكبر البلدات في تجمع توريسك والمركز اللوجستي المهم استراتيجيًا في نوفغورودسكي (نيويورك) في جمهورية دونيتسك الشعبية"

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 585 عسكريًا و3 دبابات ومركبتين، وعدد من المدافع.