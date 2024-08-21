نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن تفجير عين نفق في قوة من الجيش الإسرائيلي شمال خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تفجير عين نفق "فخخت مسبقا" في قوة من الجيش الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإيقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وقالت "كتائب القسام" في بيان اليوم الأربعاء "بعد عودتهم من خطوط القتال من منطقة الحاووز غرب مدينة حمد شمال خان يونس.. أكد مجاهدونا تفجير عين نفق فخخت مسبقا بعبوة في قوة من جيش الاحتلال تقدمت للمكان وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وفي بيان منفصل قالت "كتائب القسام" الأربعاء إنها "تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي 19 من أغسطس كانت كتائب "القسام" أعلنت أنها "استهدفت 3 دبابات "ميركفا" صهيونية بقذائف "الياسين 105" وناقلة جند "نمر" وجرافة عسكرية "D9" بقذيفتي "تاندوم" في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح".