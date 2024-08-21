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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل الإعلام الفلسطينية عن سقوط قتيلان و15 مصابًا إثر قصف إسرائيلي على مدرسة صلاح الدين غربي مدينة غزة.

الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مناطق في دير البلح

دعا الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، سكان مناطق معينة في دير البلح إلى إخلاء تلك المنطقة، تزامنًا مع ارتفاع العدد الإجمالي للقتلى الناتجين عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي بلغ 40،223 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

عاجل| قتيلان و15 مصابا إثر قصف إسرائيلي على مدرسة صلاح الدين غربي مدينة غزة

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن على "جميع السكان والنازحين المتواجدين في بلوكات 129 و130 في حارات المحطة ودير البلح جنوبًا، من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد على الخريطة" ضرورة الإخلاء الفوري باتجاه الغرب.

وتتزايد حدة الأوضاع في المناطق الفلسطينية، حيث أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أنه "سوف يعمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية في تلك المنطقة"، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تُصنف كمنطقة قتال خطيرة.

ومع تصاعد التوترات، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا أكد فيه أن "الجيش الإسرائيلي يُمعن بشكل مقصود بخنق 1.7 مليون مدني فلسطيني"، مما يشير إلى الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

في ظل هذه الأحداث، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بتنفيذ الطيران الإسرائيلي لعدة غارات، أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.

فقد شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مدرسة أبو نويرة في بلدة عبسان، مما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف منزل في مخيم النصيرات.

كما سقط قتلى وجرحى جراء الهجمات على منازل في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

قصف إسرائيلي على مدرسة صلاح الدين غربي مدينة غزة

تعتبر هذه الغارات انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتفاقم المعاناة الإنسانية، حيث استهدفت الغارات مدرسة صلاح الدين، التي تأوي نازحين، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الأطفال.

إذ يحدد جهاز الدفاع المدني في غزة أن شخصين قضوا وأصيب خمسة عشر آخرون، بينهم عشرة أطفال، نتيجة ذلك القصف.

إن هذه الأوضاع تعكس الأبعاد الإنسانية المأساوية للنزاع المستمر، وتؤكد الحاجة الملحة إلى حلول جذرية تضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف المعنية.

40 ألف شهيد.. ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة تقريرها الإحصائي اليوم، والذي أظهر أن عدد القتلى نتيجة الحرب المستمرة في القطاع قد ارتفع ليصل إلى 40،223 شخصًا، وذكرت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء أن هذه الأعداد تمثل حصيلة الحرب الإسرائيلية التي تستمر لأكثر من عشرة أشهر.

كما أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل "50 شهيدًا" تم نقلهم إلى المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة حتى صباح الأربعاء، وذكرت أيضًا أن العدد الإجمالي للجرحى منذ السابع من أكتوبر قد بلغ 92،981 إصابة.