نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم إلكتروني يعطل خدمتي تلجرام وواتساب في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات في روسيا "روسكومنادزور"، أن خدمتي الرسائل "تلجرام"، و"واتساب" شهدتا انقطاعًا واسع النطاق استمر ساعة في البلاد اليوم الأربعاء، مؤكدة أن "هجومًا" الكترونيًا تسبّب بهذا "الحادث" النادر.

وقالت الهيئة في بيان "سجل مركز مراقبة شبكة الاتصالات العامة في 21 أغسطس، اعتبارًا من الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، انقطاعًا واسع النطاق في تشغيل تطبيقي الرسائل تلجرام وواتساب".

وبعد دقائق، أكدت الهيئة الروسية أن هذه الاضطرابات مرتبطة بـ "هجوم DDoS ضد مشغلي الاتصالات الروس".

تعد هجمات (DDoS)، أو "حجب الخدمة"، طريقة بسيطة نسبيًا لتعطيل نظام عبر إغراقه بطلبات الدخول إليه.

وقالت روسكومنادزور في بيان آخر، "في الساعة 15:00 (12:00 بتوقيت جرينتش)، تم صد الهجوم وتعمل الخدمات بشكل طبيعي"، من دون أن تحدد هوية منفّذ الهجوم الإلكتروني.

ويعد حدوث أعطال الكترونية مماثلة أمرًا نادرًا في روسيا.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، عزز الكرملين سيطرته بشكل كبير على القطاع الرقمي، الذي تأثر بشدة بالعقوبات الغربية.

كما عززت الحكومة الروسية سيطرتها على الإنترنت في البلاد، وحظرت عددًا من المواقع والشبكات الاجتماعية الغربية حيث كان بامكان منتقدي الكرملين التعبير عن أنفسهم بحرية مثل "فيس بوك" و"إنستجرام" و"إكس".

ومع ذلك، بقيت هذه المواقع متاحة في روسيا عبر استخدام خدمة "في بي إن".