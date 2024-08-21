عاجل| نتنياهو: نحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو على استعدادت الاحتلال الإسرائيلي لأي سيناريو، في ظل التصاعدات القائمة بالفترة الحالية مع حزب الله اللبناني، ثم إيران على وقع الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو أثناء زيارته قاعدة "رمات دافيد" الجوية شمالي إسرائيل، قرب الحدود مع لبنان، الأربعاء: "أنا هنا لأراقب عن كثب استعداداتنا ضد التهديدات القريبة والبعيدة، نحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم".

نتنياهو يتابع استعدادات سلاح الجو في قاعدة شمالي إسرائيل

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "القوات الجوية قبضتنا الحديدية التي تعرف كيف تضرب الخاصرة الرخوة لأعدائنا. يقوم الطاقم الأرضي والطيارون والقادة هنا بعمل بطولي.

أثبتوا ذلك مرارا وتكرارا، وإذا اضطررنا إلى ذلك فسنثبت ذلك مرارا وتكرارا".

واجتمع نتنياهو مع كبار المسؤولين في سلاح الجو الإسرائيلي، ومن بينهم رئيس أركان سلاح الجو عمر تيشلر، وقائد منظومة الدفاع الجوي جلعاد بيران، واستمع إلى عرض شامل لجاهزية القوات الجوية، وفقا لبيان رسمي.

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