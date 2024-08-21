أخبار عالمية

روسيا تتوعد القوات المهاجمة لمقاطعة كورسك وتحمل الغرب المسئولية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:31 مساءً - قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الأربعاء/، إن الهجوم على مقاطعة كورسك، تم بدعم كامل من الدول الغربية وبموافقتهم.
وحذرت المتحدثة الروسية - فى إفادة صحفية اليوم - بأن جميع "المقاتلين الأجانب، الذين ينفذون هجمات إرهابية ضد مناطق روسية، وكذلك المعدات التى يستخدمونها، يعتبرون أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية، وسيتم القضاء عليهم"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وشددت على أن هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك من شأنه القضاء على أى فرص لإجراء مفاوضات مع النظام الحالى فى كييف.

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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