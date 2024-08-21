25 شهيداً في غارات إسرائيلية على غزة

25 شهيداً في غارات إسرائيلية على غزةاُستشهد 25 فلسطينياً، عصر اليوم، في سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومدرسة وخيام تؤوي نازحين وسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية ومحلية، بإن طيران الاحتلال جدد قصفه لمدرسة صلاح الدين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء.

واشارت الى ان طيران الاحتلال، شن سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 21 شهيدا..لافتاً الى استشهاد 4 مدنيين في مخيم النصيرات وسط القطاع في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو رحمة قي منطقة السوق بالمخيم.

وأكد مصدر طبي في "مجمع ناصر الطبي" وصول 13 شهيدا وعشرات الإصابات إلى المجمع في عدة غارات إسرائيلية طالت المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بحسب وكالة الأناضول.

من بين إجمالي الشهداء طفلان و5 نساء استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة الزنة ببلدة بني سهيلا شرق خانيونس، أما الـ6 المتبقين فقد استشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة على المناطق الشرقية استهدفت تجمعا للمواطنين ومنازل وأراضٍ.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.