نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تبث مشاهد من عملية مستوطنة ميحولا في الأغوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت كتائب القسام التابعة لحماس، اليوم الأربعاء مقطع فيديو وثق عملية إطلاق نار نفذها مقاتلوها تجاه مستوطنة "ميحولا" بتاريخ الـ 11 من الشهر الجاري.

وأسفرت عملية إطلاق النار على المستوطنة الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية عن مقتل جندي إسرائيلي على الفور.

ويظهر مقطع الفيديو مراحل العملية الكاملة منذ بدء التخطيط للعملية ورصد المكان، وتكليف مجموعة من المجاهدين بتنفيذ العملية وقتل الجندي الصهيوني من المسافة صفر.

وكانت كتائب القسام أعلنت في بلاغٍ عسكري في الثاني عشر من الشهر الجاري مسؤوليتها عن تنفيذ عملية إطلاق النار والإجهاز على جندي صهيوني قرب مغتصبة “ميحولا” بالأغوار الشمالية.

وجاء في بيان القسام حينها: “بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تمكن مجاهدو القسام في ضفة العياش ظهر اليوم الأحد؛ من تنفيذ عملية إطلاق نار من المسافة صفر، استهدفت مركبة الجندي الصهيوني العائد من القتال في قطاع غزة “يوناتان دويتش” 23 عامًا، وأردوه قتيلًا على الفور.

وأضاف البيان: “إنّ كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية البطولية لتؤكد أنها تأتي انتقامًا لدماء الشهداء وردًا على “مجزرة دوت الخليج” في مدرسة التابعين ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة الصامد.