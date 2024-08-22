شولتس يؤكد الدعم الألماني لمساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار الألماني أولاف شولتس مواصلة دعم بلاده لمساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

مولدوفا، يوم الأربعاء: "نحن ندعم مولدوفا في سيرها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسنواصل مساعدتها في هذه العملية"، مضيفا أن "عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي متعلقة بتنفيذ كافة الالتزامات، وهناك شروط يجب تنفيذها، وإذا تم تنفيذها بسرعة فإن الانضمام سيكون أسرع".

وتابع قائلا إن "هذه المجموعة من القواعد واحدة بالنسبة لكافة الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وذكر شولتس أن ألمانيا ومولدوفا تستعدان لتوقيع اتفاقية حول الهجرة، دون أن يكشف عن تفاصيلها، مشيرا إلى أن العمل على إعداد الوثيقة بات في مرحلته النهائية.

وأضاف شولتس أن "كافة المسائل العملية والاستراتيجية قد تم حلها بنجاح، وهذه الاتفاقية ستجلب فائدة ملموسة لمواطني البلدين".

وأعربت الرئيسة المولدوفية مايا ساندو عن شكرها للمستشار الألماني على دعمه مولدوفا.

وتأتي زيارة شولتس لمولدوفا عشية الانتخابات الرئاسية في البلاد والاستفتاء على مسألة انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، المقرر في 20 أكتوبر المقبل.

وهذه هي أول زيارة لمستشار ألماني إلى مولدوفا منذ 12 عاما.

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح مولدوفا صفة الدولة المرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2022، وطرح عددا من الشروط لانضمامها إليه.