العالم اليوم - روسيا تعلن إحباط محاولة تسلل أوكرانية عبر الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - قالت روسيا، يوم الأربعاء، إنها أحطبت محاولة تسلل لمجموعة "مخربين" أوكرانيين في منطقة بريانسك الحدودية المجاورة لكورسك التي تشهد هجوما للجيش الأوكراني.

وصرح حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام بالقول "خلال المعركة، أحبطت قوات جهاز الأمن الفيدرالي في منطقة بريانسك ووحدات للقوات المسلحة الروسية محاولة الاختراق. وأصيب العدو بطلقات".

وعلى الرغم من الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية، وتقدمها في هذه المنطقة الحدودية، فإن القوات الروسية العاملة في دونيتسك تواصل تقدمها بشكل سريع، حيث أعلنت الثلاثاء الأربعاء، عن السيطرة على قريتين جديدتين، ما يعني أن الهجوم الأوكراني لم يستطع وقف التقدم الروسي في محاور القتال الأخرى.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة زيلاني في دونيتسك، فيما أعلنت الثلاثاء سيطرت قواتها على قرية نوفغورودسكويي، وهو الاسم الروسي لقرية "نيويورك"، في المقاطعة ذاتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "الجيش الروسي حرر بلدة جيلاني (زيلاني) في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت أن "القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا وتاراسوفكا وزورافكا وكالينوفو ودزيرجينسك وغرودوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 6 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية".

وبحسب البيان فإن "خسائر العدو بلغتا أكثر من 630 عسكريًا، ومركبة قتال مدرعة، و12 مركبة وعدد من المدافع".

يوم الثلاثاء، قالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات مجموعة القوات المركز، بتحرير واحدة من أكبر البلدات في تجمع توريسك والمركز اللوجستي المهم استراتيجيًا في نوفغورودسكي (نيويورك) في جمهورية دونيتسك الشعبية"

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 585 عسكريًا و3 دبابات ومركبتين، وعدد من المدافع.