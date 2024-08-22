العالم اليوم - الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية في تشاد

انتم الان تتابعون خبر الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية في تشاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - أعلنت السلطات الانتخابية في تشاد، يوم الأربعاء، أنّ البلاد ستشهد في 29 ديسمبر المقبل أول انتخابات تشريعية منذ 2011، في استحقاق سيجري بعد ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية التي أنهت فترة انتقالية استمرت ثلاث سنوات.

وقال رئيس المفوضية الوطنية لإدارة الانتخابات، أحمد باتشيريت، للصحافيين، إنّ "الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية ستجري في 29 ديسمبر 2024". وأضاف أنّ "سلسلة الانتخابات المقبلة تكتسي أهمية كبيرة لأنها ستسمح لنا بطيّ صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي". وفي 6 مايو جرت انتخابات رئاسية فاز بها محمد إدريس ديبي بنسبة 61% من الأصوات. وجرت آخر انتخابات لمجلس الأمة في 2011. وكان مقرراً تجديد المجلس في 2015 قبل أن يتم تمديده بموجب قانون دستوري، ثم يرجأ الموعد لاحقاً بسبب التهديد الإرهابي، وبعدها بسبب الصعوبات المالية، ثم جائحة كوفيد، وأخيراً بسبب المرحلة الانتقالية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية في تشاد .. في رعاية الله وحفظة