نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤولون أمريكيون: نعتقد أن القادة الإيرانيين قرروا تأجيل الرد على اغتيال هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤولون أمريكيون، إنهم يعتقدون أن القادة الإيرانيين قرروا تأجيل الرد على اغتيال إسماعيل هنية.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.