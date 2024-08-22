كلينتون: ترامب لا يريد إلا مصلحته وهاريس الأنسب حاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - وجَّه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الشكر إلى الرئيس الحالي جو بايدن على ما قدمه من خدمات وتضحيات من أجل الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا إن قرار انسحابه من السباق الرئاسي سيعزز إرثه.

وأكد "كلينتون"، خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو، أنّ الانتخابات الرئاسية هذه المرة ذات طابع فريدة في توقيتها وظروفها وأنهم يتطلعون إلى اختيار رئيس في الانتخابات المقررة إجرائها في نوفمبر المقبل يمنح أبناء هذه الأمة مستقبلًا مشرقًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق دعمه لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس وتيم والز لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنهما صاحبا تاريخ كبير في إدارة شؤون البلاد.

وقال "كلينتون": "هاريس قادرة على حل مشكلاتنا وستعطي الفرصة للجميع لتحقيق أحلامهم، وتعد المرشحة الأنسب في ظل الوضع الراهن، إذ إن لديها رؤية، ونأمل أن تكون كامالا هاريس أول رئيسة للولايات المتحدة".

أوضح أنَّ فوز "هاريس" يُسهم في تحقيق أحلام الأمريكيين على الأرض، ورأى أنه في ظل أن الولايات المتحدة تواجه "اختيارًا واضحًا" بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، فإنها "أمام خيار واضح للغاية وهو كامالا هاريس".

وأشار إلى أن أمريكا ستكون أكثر شمولًا وأكثر تركيزًا على المستقبل في حالة فوز "هاريس".

وتابع: "هاريس ناضلت من أجل الأطفال طوال حياتها كمدعية عامة، وقادت النضال من أجل حقوق الإنجاب عندما كانت في البيت الأبيض"، كما لفت كلينتون إلى خطة "هاريس" لمعالجة الإسكان بأسعار معقولة وجعل امتلاك المساكن بأسعار معقولة.

وكشفت هاريس عن خطتها الإسكانية الأسبوع الماضي والتي تضمنت مقترحات مثل توفير دفعة أولى تصل إلى 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة، وحوافز ضريبية للمطورين الذين يبنون منازل أولية تباع للمشترين لأول مرة، وحوافز لبناء مساكن للإيجار بأسعار معقولة.

وهاجم كلينتون المرشح الجمهوري، والذي وصفه بشخص لا يريد إلّا مصلحته، إذ قال إنه دائم الحديث عن المؤامرات والشكاوى، رافضًا الطريقة التي يتحدث بها عن غيره.

وهاجم كلينتون السجل الاقتصادي للجمهوريين، قائلًا "إن 50 مليونًا من أصل 51 مليون وظيفة تم إنشاؤها في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة تم إنشاؤها في عهد رؤساء ديمقراطيين".

وسخر "كلينتون" من عمر دونالد ترامب قائلًا: "لقد ترك منصبه منذ أكثر من 23 عامًا، وبلغت الثامنة والسبعين من عمري قبل يومين والغرور الشخصي الوحيد الذي أريد أن أؤكده هو أنني ما زلت أصغر سنًا من دونالد ترامب".

وتابع: "دونالد ترامب يدعم الفوضى ولا يدعم أي استقرار في البلاد وهو لا يستطيع أن يمثل الأمريكيين".