نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان الإيراني: طهران سترد بشكل قوي وقاطع ومؤثر على اغتيال هنية وهي من تحدد الزمان والمكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام إيراني، نقلًا عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بأن طهران سترد بشكل قوي وقاطع ومؤثر على اغتيال هنية وهي من تحدد الزمان والمكان وشكل ونوع هذا الرد.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.