العالم اليوم - بلومبرغ: رئيس متجر التطبيقات في آبل يستقيل وسط إعادة هيكلة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - يغادر رئيس متجر التطبيقات في شركة آبل، في خطوة تأتي كجزء من إعادة هيكلة لقسم المبيعات المربح، والذي واجه تدقيقا تنظيميا بشأن المخاوف من أنه يمارس نفوذا كبيرا في سوق البرامج المتنقلة.

مات فيشر، نائب الرئيس الذي يدير أعمال متجر التطبيقات منذ عام 2010، يغادر صانع الآيفون في أكتوبر، وفقًا لما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر. يتم تقسيم مجموعة متجر التطبيقات إلى فريقين: أحدهما يشرف على متجر آبل نفسه والآخر مسؤول عن توزيع التطبيقات البديلة.

فيليب شيلر، المسؤول التنفيذي الذي يتحمل في النهاية مسؤولية متجر التطبيقات، يقوم بإجراء التغييرات استجابةً للإجراءات التنظيمية التي تجبر آبل على السماح بمتاجر وطرق دفع بديلة للتطبيقات على الآيفون والآيباد والأجهزة الأخرى للشركة.

قال مات فيشر لفريقه في بريد إلكتروني الأربعاء: "بعد 21 عامًا في آبل، اتخذت قرارًا بالابتعاد عن شركتنا الرائعة".

وأضاف: "كان هذا في ذهني لبعض الوقت، وبينما نقوم أيضًا بإعادة تنظيم الفريق لإدارة التحديات والفرص الجديدة بشكل أفضل، فإن الوقت مناسب الآن لتسليم الراية إلى اثنين من القادة البارزين في فريقي".

سيدير ​​كارسون أوليفر، وهو كبير المديرين منذ فترة طويلة، مجموعة متجر التطبيقات، بينما ستقود آن تاي، المديرة المسؤولة عن ميزات متجر التطبيقات مثل البحث والاكتشاف، الفريق الجديد المسؤول عن التوزيع البديل. وسيقدم كلا المديرين تقاريرهما إلى شيلر.

تعرضت أعمال متجر التطبيقات في آبل للضغط من قبل المطورين والهيئات التنظيمية في السنوات القليلة الماضية.

في وقت سابق من عام 2024، اضطرت الشركة إلى تجديد عملياتها لتتوافق مع القوانين الجديدة من الاتحاد الأوروبي. وغيرت آبل مؤخرًا هيكل عمولاتها في الاتحاد الأوروبي وفتحت أجهزتها لسوق الموزعين الخارجيين.

لكن بعض المطورين والاتحاد الأوروبي اشتكوا من أن تغييرات آبل لا تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. ويشيرون إلى أن الشركة، في بعض الحالات، لا تزال تسعى إلى جمع رسوم مقابل التطبيقات والاشتراكات المباعة على منصاتها - حتى داخل المتاجر الخارجية.

وقد أخطرت التغييرات في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التحولات المحتملة في مناطق أخرى، دور متجر التطبيقات كمصدر نمو لآبل.

تولد أعمال متجر التطبيقات حوالي 20 مليار دولار من الإيرادات سنويًا كجزء من قطاع الخدمات في آبل. أصبحت الخدمات ذات أهمية خاصة بالنسبة لآبل في السنوات الأخيرة، حيث توقف نمو منتجاتها الرئيسية من الأجهزة، بما في ذلك الآيفون.

بالإضافة إلى الإشراف على متاجر التطبيقات لجميع أجهزة آبل، يدير فيشر خدمة أركاديا "Arcade" الخاصة بالشركة، وهي منصة ألعاب تم إطلاقها في عام 2019.

في الوقت نفسه، تم تعيين شيلر زميلا في شركة آبل في عام 2020، عندما تنحى عن دوره كرئيس للتسويق. كما أنه لا يزال مسؤولاً عن فعاليات إطلاق منتجات آبل.

يذكر أن "Apple Fellow" هو لقب فخري يمنحه عملاق التكنولوجيا آبل لموظفيه الذين قدموا مساهمات استثنائية وبارزة في الشركة. هؤلاء الأفراد يتمتعون بمعرفة عميقة وخبرة واسعة في مجال عملهم، وقد ساهموا بشكل كبير في نجاح منتجات وخدمات آبل.