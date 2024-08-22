نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مغادرة طاقم ناقلة "سونيون" بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول في البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر "أسبيديس" لرويترز، اليوم الخميس، إن طاقم الناقلة "سونيون"، التي ترفع علم اليونان والتي هاجمها الحوثيون، أمس الأربعاء، غادروا الناقلة وأنقذتهم البعثة.

ويتكون الطاقم من روسيين اثنين و23 فلبينيا.

حريق بالبحر الأحمر قبالة ميناء الصليف

من ناحية ثانية، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، إنه جرى رصد حريق في البحر الأحمر على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

وأوضحت أمبري أن سفينة قريبة رصدت تصاعد دخان من المياه، وهي واقعة ربما تكون مرتبطة بتدمير زورق مسير.

وأضافت أمبري "كانت هناك سفن معادية مأهولة ومسيرة تعمل في المنطقة".

وتشن جماعة الحوثي في اليمن هجمات على سفن في مسارات الشحن الدولي بالبحر الأحمر منذ نوفمبر في ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونتيجة لذلك، أعادت شركات تشغيل السفن توجيه العديد منها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى طريق أطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، مما يعني ارتفاع التكاليف وزيادة طول الرحلات وتأخر الشحنات.

