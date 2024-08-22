نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهاجم كامالا هاريس في أول تجمع علني منذ محاولة اغتياله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنّ الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب هجومًا على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس خلال تجمّع انتخابي أقيم الأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية وهو الأول له في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر.

ومن خلف الزجاج المقاوم للرصاص اتّهم الملياردير الجمهوري نائبة الرئيس الديموقراطية بأنها "أكثر شخص يساري متطرف" يدخل السباق الرئاسي، محذّرًا من أنّ ملايين الوظائف سوف "تختفي فجأة" إذا ما فازت بالانتخابات.

وأضاف ترامب مخاطبًا الحشد "مدخّرات حياتكم ستختفي تمامًا".

وتابع "في جميع أنحاء العالم، كان خصومنا يعلمون أنه لا يمكن الاستخفاف بأميركا عندما كنت القائد الأعلى" للقوات المسلحة الأميركية.

وحذّر قطب العقارات من أنّه "إذا فازت الرفيقة كامالا في نوفمبر، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد حربا عالمية ثالثة".

وأقيم التجمّع الانتخابي في متحف الطيران في آشبورو بكارولاينا الشمالية وسط إجراءات أمنية مشدّدة من بينها استخدام الزجاج المقاوم للرصاص في محيط المنصة التي اعتلاها المرشح الجمهوري.

وكان جهاز الاستخبارات أوصى بأن يمتنع ترامب عن إقامة الفعاليات في أماكن مفتوحة بعدما أخفقت الوكالة المكلفة حماية الرؤساء والمرشحين في الحؤول دون إطلاق مسلح النار عليه من أحد الأسطح خلال تجمع في باتلر بولاية بنسيلفانيا، ما أدى إلى جرح ترامب في الأذن ومقتل أحد الحاضرين.

وكان ترامب الذي عقد قرابة 12 تجمعا انتخابيا في مواقع مغلقة منذ الهجوم، أعلن صراحة أنه يريد العودة إلى تنظيم فعاليات في أماكن مفتوحة. في 31 يوليو قال لأنصاره خلال تجمع في هاريسبرغ بولاية بنسيلفانيا "لن نتخلى عن التجمعات في أماكن مفتوحة".