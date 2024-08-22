العالم اليوم - تطور عسكري.. زيلينسكي يصل الحدود الروسية

انتم الان تتابعون خبر تطور عسكري.. زيلينسكي يصل الحدود الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 12:24 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنه زار منطقة سومي عند الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية، التي تشهد هجوما واسع النطاق تشنه قوات كييف منذ السادس من أغسطس.

بعد أكثر من عامين من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أطلقت القوات الأوكرانية في السادس من أغسطس هجوما مباغتا واسع النطاق داخل الأراضي الروسية، وسيطرت على عشرات البلدات في مقاطعة كورسك.

وقال زيلينسكي عبر فيسبوك "توجهت إلى المنطقة الحدودية في سومي والتقيت قائد الأركان أولسكندر سيرسكي ورئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي".

وأضاف أن قواته سيطرت على بلدة أخرى و"عززت صندوق التبادل"، وهو ما يعني أنها أسرت المزيد من الجنود لاستخدامهم في عمليات تبادل مستقبلية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن أهداف الهجوم تشمل إقامة "منطقة عازلة" في الأراضي الروسية، والمساهمة في إنهاء الحرب بشروط "عادلة"، واستنزاف القوات الروسية.

لكن قوات كييف ما زالت تواجه صعوبات في منطقة دونباس (شرق)، حيث يحقق الجيش الروسي مكاسب مطردة، خصوصا في مقاطعة دونيتسك.

وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش "الخطوات المتخذة لتعزيز الدفاع تجاه توريتسك وبوكروفسك" في دونباس حيث يدور قتال عنيف.