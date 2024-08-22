العالم اليوم - "عملية إذلال تام" للاعبي إنجلترا في تشلسي.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر "عملية إذلال تام" للاعبي إنجلترا في تشلسي.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 12:24 مساءً - وصفت الحالة التي يعاني منها نجم المنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلنغ، "بالإذلال التام"، من قبل مدرب نادي تشلسي الجديد، إنزو ماريسكا.

وقرر النادي اللندني سحب الرقم 7 من ستيرلنغ، وحرمانه من تدريبات الفريق الأول، في تطور غريب لعلاقة اللاعب مع النادي.

وكان ماريسكا قد قرر عدم استدعاء ستيرلنغ لمباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، الأحد، حتى كلاعب احتياطي، وطلب منه المدرب بشكل علني، مغادرة الفريق إذا ما أراد اللعب.

ووفقا لمصادر إنجليزية، سيشارك ستيرلنغ في تدريبات مع عدد من اللاعبين الذين لا يمثلون الفريق الأول، بل الفريق الرديف.

كما وجه ماريسكا كلامه اللاذع إلى المدافع الدولي بين تشيلويل، وأكد أنه لن يلعب مع الفريق إذا قرر البقاء.

واعتبرت الصحف الإنجليزية تحركات ماريسكا بأنها عملية إذلال كاملة لنجوم المنتخب الإنجليزي، دون سابق إنذار أو مسببات.