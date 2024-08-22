نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤساء اللجان الانتخابية في ليبيا يقرون بفوز المشري ويدعون لاستكمال انتخاب باقي الأعضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا رؤساء اللجان بمجلس الدولة في ليبيا، اليوم الخميس، إلى جلسة استكمال انتخاب أعضاء مكتب الرئاسة وقرروا فوز خالد المشري.

فبعد خلاف قانوني على فوز المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، أعلن رؤساء اللجان السبعة بالمجلس، في بيان صادر بعد اجتماع طارئ، عن بطلان الورقة الانتخابية التي أثارت النزاع، مؤكدين أنها لا تحتسب وفقا للائحة الداخلية للمجلس. كما أفاد البيان بأن مندوب محمد التكالي لم يعترض على قرار عدم احتساب الورقة.

وفي خطوة حاسمة، قرر رؤساء اللجان إعلان فوز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة.

ووجهوا دعوة لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، 28 أغسطس، لاستكمال انتخاب باقي أعضاء مكتب الرئاسة، على أن يترأس الجلسة العضو الأكبر سنا، بينما سيكون المقرر العضو الأصغر سنا.