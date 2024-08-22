نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس فنزويلا يسخر من ماسك بفيديو رسوم متحركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلجرام" فيديو رسوم متحركة يقاتل فيه مادورو تحت ستار بطل خارق، وإيلون ماسك تحت ستار الشيطان.

وكان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قد هدد في وقت سابق بـ "إشعال النار في شارب مادورو بسبب حجب موقع التواصل الاجتماعي X في فنزويلا".

وجسد فيديو الرسوم المتحركة نيكولاس مادورو بطلا خارقا من مسلسل الرسوم المتحركة Super Bigote، والذي يتم بثه على قناة Venezolana de Television منذ عام 2021، وتظهر الحلقة الجديدة من Super Bigote "ماسك" باعتباره شيطانا ذا قرنين ينوي السيطرة على الموارد الطبيعية لفنزويلا.

وعلق مادورو على حلقة مسلسل الرسوم المتحركة عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "لقد قللوا من شأننا بشكل خاطئ، معتقدين أنهم بمساعدة شبكات التواصل الاجتماعي يمكنهم زرع الكراهية والتلاعب بنا، لكن بفضل الشعب الفنزويلي النبيل والحكيم، لن يتمكن أعداء البلاد من تحقيق أهدافهم".

وأجريت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، 28 يوليو، وفاز فيها مادورو بنسبة 51.95% من الأصوات، فيما قالت إحدى زعيمات المعارضة ماريا كورينا متشادو يوم الانتخابات، إن فريق منافسها إدموندو غونزاليس أوروتيا لن يعترف بالهزيمة في الانتخابات. وفي اليوم التالي، اندلعت احتجاجات وأعمال شغب في وسط كاراكاس، فيما قال مادورو إن الولايات المتحدة وماسك على رأس محاولة انقلاب فاشلة في فنزويلا. وفي 31 يوليو، دعا ماسك مادورو للمشاركة في مباراة قتالية، ووعد بتنظيم رحلة إلى المريخ حال فوز الزعيم الفنزويلي.

وفي 9 أغسطس، أعلن مادورو أنه أرسل مقترحا بحجب موقع X للتواصل الاجتماعي إلى اللجنة الوطنية للاتصالات في البلاد، وهي التي قررت بعد ذلك تعليق عمل الشبكة الاجتماعية لمدة 10 أيام، بينما شدد الزعيم الفنزويلي على أن ماسك خالف قواعد شبكته الاجتماعية، فيما "غرس الكراهية والفاشية باستفزازه حربا أهلية"، وانتهك قوانين فنزويلا.