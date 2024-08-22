نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تفتح تحقيقا عن "تجسس" بعد رصد مسيّرات مجهولة فوق محطة نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادرها بأن مكتب المدعي العام في مدينة فلنسبورغ الألمانية يشك في شبهات التجسس لأغراض تخريبية بعد اكتشاف مسيّرات فوق منطقة صناعية في شمال ألمانيا.

وتم رصد الطائرات المسيّرة، بشكل خاص، فوق محطة نووية ومصانع كيماوية ومحطة الغاز الطبيعي المسال في برونزبوتل (ولاية شليسفيغ هولشتاين).

وآخر مرة شوهدت فيها الطائرات المسيرة كانت الليلة الماضية، وتم رصدها لأول مرة في 8 أغسطس.

كما أبلغت شرطة ولاية شليسفيغ هولشتاين وكالات إنفاذ القانون في ولاية ساكسونيا السفلى وهامبورغ بالحادث.

وقال كبير المدعين بيرند وينترفيلدت للصحيفة: "يؤكد مكتب المدعي العام في فلنسبورغ فتح تحقيق أولي في الاشتباه في وجود نشاط سري لأغراض تخريبية فيما يتعلق برحلات الطائرات المسيرة المتكررة فوق البنية التحتية الحيوية في شليسفيغ هولشتاين".

ووفقا لمصادر صحيفة "بيلد"، يدعي مكتب الجرائم الأرضية أنها قد تكون طائرة دون طيار روسية الصنع.

ولم تحصل وكالة "تاس" حتى الآن على تعليق خاص بها من مكتب المدعي العام.