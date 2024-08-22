نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يقصف مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" في بيان، أن عناصره استهدفوا اليوم الخميس، مبان يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة، أن عناصره استهدفوا اليوم الخميس، ثكنة برانيت الإسرائيلية بقذائف المدفعية الثقيلة، واستهدفوا جنودًا إسرائيليين في مستعمرة "كريات شمونة" الإسرائيلية بسرب من المسيرات الانقضاضية، ردًا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

كما استهدف عناصر حزب الله اليوم الخميس، حسب بيانات سابقة، التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام الإسرائيلي بمحلقة انقضاضية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.