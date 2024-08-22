نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد أكثر من 40 شخصًا في غارات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في غزة منذ فجر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجماته المكثفة ضد النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية والنزوح القسري لأكثر من مليون فلسطيني.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة مصطفى البايض بأن الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر اليوم تسببت بمقتل أكثر من 44 شخصا.

وصعد الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الهجمات وسط القطاع، عبر سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على المناطق المأهولة

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين، وكذلك مربعات سكنية بمخيم المغازي، وشقة سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا، وطالت الغارات منازل في بيت لاهيا ومخيم النصيرات، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرتها وزارة الصحة بغزة، إلى 40 ألفا و223 قتيلا، بالإضافة لـ92 ألفا و981 مصابا بجروح متفاوتة.