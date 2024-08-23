نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - آمال تتجدد حال نجاح كامالا هاريس: وعود بتولي رئاسة الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تبرز كامالا هاريس كمرشحة تسعى لإحداث تغيير جذري في المشهد السياسي الأمريكي. يوم الخميس، ومن خلال خطابها في مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، تعهدت هاريس بأنها ستكون "رئيسة لجميع الأمريكيين". وقد نشرت مقتطفات من كلمتها التي تؤكد عزمها على تقديم رؤية جديدة للأمة، حيث قالت: "أريدكم أن تعلموا هذا: أعدكم بأن أكون رئيسة لجميع الأمريكيين".

تسعى هاريس، نائبة الرئيس الحالي، إلى إعادة تقديم نفسها كمنافِسة قوية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مُظهِرةً الفارق الواضح بينها وبين الجمهوري دونالد ترامب. وكما يظهر من تصريحاتها، فإنها تعتبر انتخابات نوفمبر فرصة "لرسم مسار جديد" لأميركا.

فرصة هاريس

ستكون هذه اللحظة فرصة هاريس لتأكيد التزامها تجاه قضايا وطنية هامة، حيث تخطط للحديث عن خلفيتها كابنة لأب من جامايكا وأم من الهند، وكذلك تقديم خططها لمعالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الحريات الشخصية، بما في ذلك حقوق الإجهاض.

بفوزها، ستسجل هاريس تاريخًا جديدًا كأول امرأة تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة. وفي خطابها المقرر أن يكون ذروة المؤتمر الوطني للحزب، تعتزم هاريس توجيه انتقادات لاذعة لدونالد ترامب، بينما يسعى الديمقراطيون لتأكيد قدرتهم على تمثيل قيم الأمة من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.