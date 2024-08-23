العالم اليوم - رسميا.. هاريس تقبل ترشيح الحزب الديمقراطي

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. هاريس تقبل ترشيح الحزب الديمقراطي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 04:25 صباحاً - أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، يوم الجمعة، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقالت هاريس وسط هتافات في ختام المؤتمر الوطني للحزب "نيابة عن كل شخص لا يمكن كتابة قصته إلا في أعظم أمة على وجه الأرض، أقبل ترشيحكم لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وتعهدت هاريس أن تكون رئيسة لجميع الأميركيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هاريس:

أتشرف بقبول ترشيح الحزب الديمقراطي على منصب الرئيس.

أعدكم أن أصبح رئيسة لكل الأميركيين

سأضع مصلحة الأميركيين فوق أي شي.

سأكون رئيسة لجميع الأميركيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية.

أتعهد بأن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

تيم والز سيكون نائب رئيس مذهل وأشكر كل المندوبين على دعمهم.

ممتنة للرئيس جو بايدن. وحصيلته في الرئاسة استثنائية.

أشكر الرئيس بايدن على كل ما قدمه.

لطريق الذي قادني إلى هنا في الأسابيع الأخيرة كان بدون شك أمرا غير متوقع.

تريبت في أسرة منحت اهتماما كبيرا للحقوق المدنية.

كل شخص لديه الحق في الكرامة والعدالة.

حرصت على العدالة خلال عملي كمدعية عامة.

أصبحت مدعية عامة لإيماني بالعدالة وأهمية حقوق الناس.

تعلمت أن أي ضرر يلحق بالأشخاص هو ضرر ضددنا جميعا.

لن نقبل بأن يعود بنا دونالد ترامب إلى الوراء أبدا.

عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون "خطيرة".

ترامب شخص "غير جاد" وعودته إلى البيت الأبيض ستكون "وخيمة".

ترامب يهدد الناتو ويساوم بوتين في قضايا الأمن.

سنقدم مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأميركيين.

لن أتردد في حماية أمن الولايات المتحدة وعلينا الوقوف في وجه الطغيان.

أنا والرئيس بايدن نواصل جهودنا لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

حان الوقت لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وسندافع عن أمن إسرائيل.

سندافع دوما عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

الانتخابات ستشكل فرصة "لرسم مسار جديد" للولايات المتحدة.

نحن في معركة من أجل مستقبل أميركا.

وبزغ نجم هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي قبل أكثر من شهر بقليل عندما أجبر حلفاء الرئيس جو بايدن (81 عاما) إياه على الانسحاب من السباق.

وإذا ما نجحت، فإنها ستكتب التاريخ كأول امرأة تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.