العالم اليوم - التضخم الأساسي في اليابان يتسارع إلى 2.7% في يوليو

انتم الان تتابعون خبر التضخم الأساسي في اليابان يتسارع إلى 2.7% في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 04:25 صباحاً - أظهرت بيانات نشرت الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع للشهر الثالث على التوالي في يوليو، مما يبقي على احتمالات قيام البنك المركزي بدراسة رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر في الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، 2.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق بعد صعوده 2.6 بالمئة في يونيو. وجاء المعدل متوافقا مع متوسط توقعات السوق.

وزاد المؤشر الأساسي الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع بنسبة 1.9 بالمئة بعد ارتفاعه 2.2 بالمئة في يونيو.

وتعتبر بيانات التضخم جوهرية لاتخاذ المزيد من القرارات بشأن الفائدة من جانب بنك اليابان الذي فاجأ الأسواق في يوليو برفعها إلى أعلى مستوى في 15 عاما والإشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر وسط توقعات متزايدة بأن يظل التضخم دائما فوق مستهدف البنك عند اثنين بالمئة.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني تعافى بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثاني بدعم من الاستهلاك القوي، وهو ما يدعم استمرار البنك المركزي في توجهه لتشديد السياسة النقدية.

وفي استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر، توقع 57 بالمئة من خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان المركزي تكاليف الاقتراض مجددا قبل نهاية العام.