نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "وعود وتعهدات وردية".. نص خطاب كامالا هاريس بعد إعلانها الترشح رسميا لرئاسة أمريكا (تغطية مباشـرة فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال خطاب لها، في اليوم الختامي لمؤتمر الحزب، ترشحها رسميا وخوضها الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

"دوت الخليج" تنشر نص خطاب كامالا هاريس بالكامل

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز ما جاء في خطاب كامالا هاريس، وما وعدت به الأمريكيين، فضلًا عن أبرز القرارات التي ستتخذها عقب فوزها في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى القراراتت الصارمة التي ستتخذها مع عدد من الدول، وجاء كما يلي:

أعلن قبولي أن أكون مرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي

مسيرتي كانت حريصة على تحقيق العدالة في الولايات المتحدة ومساعدة الضحايا

أريد أن أكون رئيسة موحدة للشعب الأمريكي

حريصة على انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة

دونالد ترامب شخص "غير جاد" وعودته إلى البيت الأبيض ستكون "وخيمة"

علينا عدم إعطاء الفرصة لترامب للعودة إلى البيت الأبيض

عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون "خطيرة"

لن نقبل بأن يعود بنا دونالد ترامب إلى الوراء أبدا

سنقدم مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأمريكيين

ترامب يهدد الناتو ويساوم بوتين في قضايا الأمن

لن أتردد في حماية أمن الولايات المتحدة وعلينا الوقوف في وجه الطغيان

ما شهدته غزة خلال الأشهر الماضية "مفجع "

الطبقة الوسطى ستكون أولويتي في الرئاسة

هاريس تتعهد بإصلاح "نظام الهجرة" في الولايات المتحدة

ممتنة للرئيس بايدن وحصيلته في الرئاسة الأمريكية استثنائية

تيم والز سيكون نائبا استثنائيا وأشكر كل المندوبين على دعمهم

الطريق الذي قادني إلى هنا في الأسابيع الأخيرة كان دون شك أمرا غير متوقع

نشأت على المثل العليا لحركة الحقوق المدنية

أحد الأسباب التي جعلتني مدعية عامة هو حماية حقوق الضحايا

أقبل ترشيحكم لأصبح رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية

أعدكم بأن أكون رئيسة توحد الأمريكيين جميعا

أتعهد بأن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة

سأكون رئيسة تقود وتستمع وتقاتل من أجل الشعب الأمريكي

سأكون رئيسة توحد كل الأمريكيين لتحقيق تطلعاتهم وسأضع البلاد قبل الانتماء الحزبي

هذه الانتخابات فرصة لرسم مسار جديد للولايات المتحدة

عواقب إعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خطيرة للغاية

هذه الانتخابات فرصة لرسم مسار جديد للولايات المتحدة

ترامب يريد إطلاق سراح المتطرفين الذين هاجموا الكونغرس

ترامب يريد سجن خصومه السياسيين وكل من يعارضه

أجندة ترامب ستكون قائمة على مشروع 2025 لإعادتنا للخلف وهذا لن يحدث

ترامب سيستغل صلاحيات الرئاسية ليس من أجل خدمة الأمريكيين ولكن لخدمة مصالحه الشخصية

لن نسمح لترامب يإنهاء البرامج الاجتماعية وبرامج الرعاية الصحية

سنرسم طريقا جديدا للمضي قدما نحو مستقبل تكون فيه الطبقة الوسطى قوية

سيكون بناء الطبقة المتوسطة هدفا محددا لرئاستي لأنني أتيت من هذه الطبقة

سنعمل على خفض الضرائب عن كاهل الطبقة الوسطى وهذا سيفيد ملايين الأمريكيين

ترامب لا يحارب من أجل الطبقى الوسطى ولكن من أجل نفسه وأصدقائه الأثرياء

ترامب يسعى من أجل خفض إمكانية الوصول إلى عدد من الخدمات في المجتمع الأمريكي

ترامب لم ينته بعد وأجندته تسعى لإقرار فرض حظر شامل على الإجهاض في البلاد

الحريات الأساسية أصبحت على المحك في هذه الانتخابات

ترامب تسبب في إفشال تمرير مشروع قانون في الكونغرس لتأمين الحدود الجنوبية

قادرون على الارتقاء إلى مستوى تراثنا كأمة مهاجرين وأن نصلح نظام الهجرة المعطوب

قسأقف دائما مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أعمل مع الرئيس بايدن لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن

الوقت قد حان لصفقة وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن

ما حصل في غزة مدمر ومستوى المعاناة الانسانية في محزن للغاية

نعمل من أجل إنهاء المعاناة في غزة وأن يكون للفلسطينيين حق في الكرامة وتقرير المصير

لن أتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا ضد إيران والإرهابيين

مشاهدة فيديو نص خطاب كامالا هاريس اليوم

ويمكنكم الاطلاع على آخر تطورات الانتخابات الرئاسة الأمريكية، على الساحة خاصة بعد تعليق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، على خطاب كامالا هاريس، وخروجه بمفاجآت عديدة، وذلك من عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.