نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "وعود وتعهدات وردية".. نص خطاب كامالا هاريس بعد إعلانها الترشح رسميا لرئاسة أمريكا (تغطية مباشـرة فيديو) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال خطاب لها، في اليوم الختامي لمؤتمر الحزب، ترشحها رسميا وخوضها الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
"دوت الخليج" تنشر نص خطاب كامالا هاريس بالكامل
وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز ما جاء في خطاب كامالا هاريس، وما وعدت به الأمريكيين، فضلًا عن أبرز القرارات التي ستتخذها عقب فوزها في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى القراراتت الصارمة التي ستتخذها مع عدد من الدول، وجاء كما يلي:
- أعلن قبولي أن أكون مرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي
- مسيرتي كانت حريصة على تحقيق العدالة في الولايات المتحدة ومساعدة الضحايا
- أريد أن أكون رئيسة موحدة للشعب الأمريكي
- حريصة على انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة
- دونالد ترامب شخص "غير جاد" وعودته إلى البيت الأبيض ستكون "وخيمة"
- علينا عدم إعطاء الفرصة لترامب للعودة إلى البيت الأبيض
- عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون "خطيرة"
- لن نقبل بأن يعود بنا دونالد ترامب إلى الوراء أبدا
- سنقدم مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأمريكيين
- ترامب يهدد الناتو ويساوم بوتين في قضايا الأمن
- لن أتردد في حماية أمن الولايات المتحدة وعلينا الوقوف في وجه الطغيان
- ما شهدته غزة خلال الأشهر الماضية "مفجع "
- الطبقة الوسطى ستكون أولويتي في الرئاسة
- هاريس تتعهد بإصلاح "نظام الهجرة" في الولايات المتحدة
- ممتنة للرئيس بايدن وحصيلته في الرئاسة الأمريكية استثنائية
- تيم والز سيكون نائبا استثنائيا وأشكر كل المندوبين على دعمهم
- الطريق الذي قادني إلى هنا في الأسابيع الأخيرة كان دون شك أمرا غير متوقع
- نشأت على المثل العليا لحركة الحقوق المدنية
- أحد الأسباب التي جعلتني مدعية عامة هو حماية حقوق الضحايا
- أقبل ترشيحكم لأصبح رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية
- أعدكم بأن أكون رئيسة توحد الأمريكيين جميعا
- أتعهد بأن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة
- سأكون رئيسة تقود وتستمع وتقاتل من أجل الشعب الأمريكي
- سأكون رئيسة توحد كل الأمريكيين لتحقيق تطلعاتهم وسأضع البلاد قبل الانتماء الحزبي
- هذه الانتخابات فرصة لرسم مسار جديد للولايات المتحدة
- عواقب إعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خطيرة للغاية
- هذه الانتخابات فرصة لرسم مسار جديد للولايات المتحدة
- ترامب يريد إطلاق سراح المتطرفين الذين هاجموا الكونغرس
- ترامب يريد سجن خصومه السياسيين وكل من يعارضه
- أجندة ترامب ستكون قائمة على مشروع 2025 لإعادتنا للخلف وهذا لن يحدث
- ترامب سيستغل صلاحيات الرئاسية ليس من أجل خدمة الأمريكيين ولكن لخدمة مصالحه الشخصية
- لن نسمح لترامب يإنهاء البرامج الاجتماعية وبرامج الرعاية الصحية
- سنرسم طريقا جديدا للمضي قدما نحو مستقبل تكون فيه الطبقة الوسطى قوية
- سيكون بناء الطبقة المتوسطة هدفا محددا لرئاستي لأنني أتيت من هذه الطبقة
- سنعمل على خفض الضرائب عن كاهل الطبقة الوسطى وهذا سيفيد ملايين الأمريكيين
- ترامب لا يحارب من أجل الطبقى الوسطى ولكن من أجل نفسه وأصدقائه الأثرياء
- ترامب يسعى من أجل خفض إمكانية الوصول إلى عدد من الخدمات في المجتمع الأمريكي
- ترامب لم ينته بعد وأجندته تسعى لإقرار فرض حظر شامل على الإجهاض في البلاد
- الحريات الأساسية أصبحت على المحك في هذه الانتخابات
- ترامب تسبب في إفشال تمرير مشروع قانون في الكونغرس لتأمين الحدود الجنوبية
- قادرون على الارتقاء إلى مستوى تراثنا كأمة مهاجرين وأن نصلح نظام الهجرة المعطوب
- قسأقف دائما مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
- أعمل مع الرئيس بايدن لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن
- الوقت قد حان لصفقة وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن
- ما حصل في غزة مدمر ومستوى المعاناة الانسانية في محزن للغاية
- نعمل من أجل إنهاء المعاناة في غزة وأن يكون للفلسطينيين حق في الكرامة وتقرير المصير
- لن أتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا ضد إيران والإرهابيين
مشاهدة فيديو نص خطاب كامالا هاريس اليوم
ويمكنكم الاطلاع على آخر تطورات الانتخابات الرئاسة الأمريكية، على الساحة خاصة بعد تعليق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، على خطاب كامالا هاريس، وخروجه بمفاجآت عديدة، وذلك من عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.